Vuelta a España 2020 | Enric Mas | “La squadra ha lavorato tanto | ma io non mi sono sentito bene”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)Mas ha fatto lavorare la sua Movistar durante l’ottava tappa delladi Spagna, ma poi si è staccato sulla salita conclusiva e ora è quinto in classifica a quasi due minuti da Richard Carapaz. Lo spagnolo ha commentato in questo modo la sua prestazione: “Laha, ma io non mibene come invece credevo e nonstato in grado di restare con i migliori. Non posso che ringraziare i miei compagni per tutto il supporto e ora penserò alle prossime opportunità, dovremo essere presenti nelle Astrurie e ad Ezaro. Orapiù lontano dal podio, ma penso che continueremo a provarci e a lottare, facendo divertire il pubblico nella seconda parte di ...