VIDEO / Manuela Ferrera orgogliosa del suo fisico scolpito. E fa impazzire i suoi follower (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Manuela Ferrera ha ricevuto i complimenti di Cristiano Ronaldo. Probabile abbia apprezzato il suo fisico scolpito del quale anche lei va molto orgogliosa. Amante della palestra, la nota influencer fa impazzire i suoi follower mostrando i risultati dei suoi allenamenti. Golssip. Leggi su golssip (Di mercoledì 28 ottobre 2020)ha ricevuto i complimenti di Cristiano Ronaldo. Probabile abbia apprezzato il suodel quale anche lei va molto. Amante della palestra, la nota influencer famostrando i risultati deiallenamenti. Golssip.

SauroTondelli : RT @CGILModena: #ScioperoXilContratto #28ottobre assemblea alle Fonderia San Possidonio #Modena @fiomnet @cgilnazionale @ERCGIL @colletti… - CGILModena : #ScioperoXilContratto #28ottobre assemblea alle Fonderia San Possidonio #Modena @fiomnet @cgilnazionale @ERCGIL… - Federvolley : RT @Radio1Rai: ????Domani #28ottobre, dopo il gr delle 10, su @Radio1Sport, per celebrare il primo mondiale vinto dalla nostra Nazionale di #… - LucaCesaretti : RT @Radio1Rai: ????Domani #28ottobre, dopo il gr delle 10, su @Radio1Sport, per celebrare il primo mondiale vinto dalla nostra Nazionale di #… - Radio1Sport : RT @Radio1Rai: ????Domani #28ottobre, dopo il gr delle 10, su @Radio1Sport, per celebrare il primo mondiale vinto dalla nostra Nazionale di #… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Manuela Video: Manuela Arcuri presenta il docufilm I luoghi della speranza L'Arena Ricoverato in psichiatria l'anziano che ha ucciso la moglie invalida

Sergio Francesconi (82 anni) aveva tentato il suicidio dopo avere colpito la moglie Silvana De Min (80) al cuore con due coltellate e poi alla testa con un batticarne. Ora non è più in percolo di vita ...

Manuela Arcuri senza freni: “Quel video con Prince…”

Manuela Arcuri è un’attrice e conduttrice amata da un vasto pubblico. È stata una delle donne più richiede dello show business degli anni ’90. Ed oggi a 43 anni, la donna dello spettacolo che ha sfogg ...

Sergio Francesconi (82 anni) aveva tentato il suicidio dopo avere colpito la moglie Silvana De Min (80) al cuore con due coltellate e poi alla testa con un batticarne. Ora non è più in percolo di vita ...Manuela Arcuri è un’attrice e conduttrice amata da un vasto pubblico. È stata una delle donne più richiede dello show business degli anni ’90. Ed oggi a 43 anni, la donna dello spettacolo che ha sfogg ...