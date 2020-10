Veneto, spritz bevuti all’alba: risposta “pacifica” a Zaia e al Dpcm – VIDEO (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Neanche il tempo di farlo uscire che già c’è chi raggira il Dpcm: in Veneto, all’alba, vengono serviti spritz e cibi di ottima qualità. La colazione diventa un’ottima cena. C’era… Questo articolo Veneto, spritz bevuti all’alba: risposta “pacifica” a Zaia e al Dpcm – VIDEO è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Neanche il tempo di farlo uscire che già c’è chi raggira il: in, all’alba, vengono servitie cibi di ottima qualità. La colazione diventa un’ottima cena. C’era… Questo articoloall’alba:“pacifica” ae alè stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Così prima dell'alba molti ristoranti del Veneto aspettano rispettosi la fine del coprifuoco ... Accade per protesta, sì; ma protesta rispettosa delle regole nella regione che ha inventato lo spritz e ...

Scoccano le 18 e lo spritz lascia posto alla fisarmonica nei corsi semideserti

Con mesto rispetto, esercenti e clienti si sono adeguati al limite Cadamuro (Fipe): «Speriamo che la Regione eserciti l’autonomia» ...

