Uomini e Donne, Ida Platano: clamorosa rivelazione dopo la rottura con Riccardo Guarnieri (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Uomini e Donne: dopo un periodo di silenzio (persino sui loro social), si torna a parlare di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due si sono detti definitivamente addio a giugno, dopo aver convissuto insieme durante la quarantena. L’ex dama del Trono Over ha svelato in questi giorni di aver trascorso successivamente un periodo molto difficile, da cui sta cercando di uscire. Intanto non si sa ancora nulla sul perché abbiano chiuso la loro storia (peraltro notoriamente tormentatissima), che era culminata con una proposta di matrimonio. Tuttavia nell’ultima intervista rilasciata al magazine dedicato al dating-show di Maria De Filippi, Ida ha fatto trapelare qualcosa. Uomini e Donne: l’accorata dichiarazione ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 28 ottobre 2020)un periodo di silenzio (persino sui loro social), si torna a parlare di Ida. I due si sono detti definitivamente addio a giugno,aver convissuto insieme durante la quarantena. L’ex dama del Trono Over ha svelato in questi giorni di aver trascorso successivamente un periodo molto difficile, da cui sta cercando di uscire. Intanto non si sa ancora nulla sul perché abbiano chiuso la loro storia (peraltro notoriamente tormentatissima), che era culminata con una proposta di matrimonio. Tuttavia nell’ultima intervista rilasciata al magazine dedicato al dating-show di Maria De Filippi, Ida ha fatto trapelare qualcosa.: l’accorata dichiarazione ...

Open_gol : Sale a 18 il numero di coristi contagiati dal Coronavirus alla Scala: dopo la scoperta di 9 cantanti donne positive… - DPCgov : #28ottobre ?? Congratulazioni a Fausto Guzzetti! Il nostro Direttore è tra i 51 vincitori dei premi dell'… - Pontifex_it : A tutti i credenti, alle donne e agli uomini di buona volontà, diciamo: facciamoci con creatività artigiani della p… - CasaLettori : RT @Maramary68: Divide et impera... le donne si sono sempre accapigliate per gli uomini... ma se poi invece ci pigliamo un bel caffè, e ci… - cate_p_ : @MayAmidala Ma una cosa a cinque due uomini e tre donne come si chiama pentagono? Io direi più un ?? e la cosa sta d… -