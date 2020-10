Un supporto psicologico per i disagi causati dal covid (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ... informa che sul Sito ufficiale del Comune di Asti, www.comune.asti.it , si possono trovare contatti telefonici di alcune realtà di volontariato che offrono un servizio di supporto psicologico ... Leggi su gazzettadasti (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ... informa che sul Sito ufficiale del Comune di Asti, www.comune.asti.it , si possono trovare contatti telefonici di alcune realtà di volontariato che offrono un servizio di...

Askolto è uno sportello online che permette di ricevere un primo supporto psicologico da parte di esperti del settore che a titolo volontario, anonimo e gratuito hanno sposato questa causa, a chi ha ...

Un supporto psicologico per i disagi causati dal covid

L’emergenza pandemica continua a causare cambiamenti radicali nelle abitudine delle persone, a causa della rottura, non scelta, dalla continuità e delle ...

Askolto è uno sportello online che permette di ricevere un primo supporto psicologico da parte di esperti del settore che a titolo volontario, anonimo e gratuito hanno sposato questa causa, a chi ha ...L'emergenza pandemica continua a causare cambiamenti radicali nelle abitudine delle persone, a causa della rottura, non scelta, dalla continuità e delle ...