Turchia-Francia, cosa si nasconde dietro lo scontro tra Erdogan e Macron (Di mercoledì 28 ottobre 2020) I presunti "problemi mentali" di Emmanuel Macron, denunciati dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan, e il "separatismo islamista", a cui l'inquilino dell'Eliseo ha dichiarato guerra, provocando un appello al boicottaggio delle merci francesi in vari Paesi musulmani, subito appoggiato dal Sultano, rappresentano soltanto la punta dell'iceberg della crescente rivalità tra Francia e Turchia, che coinvolge il Mediterraneo e buona parte dell'Africa boreale, e viaggiano in parallelo a un altro boicottaggio internazionale, promosso dall'Arabia Saudita contro Ankara, e alla contesa in corso nel Golfo. La nuova querelle che vede coinvolto il capo di Stato turco sembra avere ben poco a che fare con l'islamofobia, contro cui ad esempio sono scese in piazza ...

