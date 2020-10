Tecnologia: cos’è una VPN e quando utilizzarla (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Negli ultimi anni la rete ha introdotto novità molto interessanti per quanto riguarda la protezione dei dati personali. Tra le novità più importanti c’è senza dubbio la VPN, ossia la Virtual Private Network. Si tratta di una rete protetta che ci permette di navigare in totale sicurezza quando siamo online. Per conoscere la VPN, nello specifico, è importante sapere che si tratta di una rete che crea una connessione tra il proprio dispositivo ed internet. Come? Semplice, camuffando l’indirizzo IP e nascondendo la vostra identità sia nel traffico in entrata dei dati che nel traffico di uscita. In questo modo i dati personali e tutte le informazioni vengono messe al riparo da eventuali attacchi esterni e da tutti quelli che sono i rischi della rete. Ma come funziona? La rete VPN è capace di creare un collegamento ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Negli ultimi anni la rete ha introdotto novità molto interessanti per quanto riguarda la protezione dei dati personali. Tra le novità più importanti c’è senza dubbio la VPN, ossia la Virtual Private Network. Si tratta di una rete protetta che ci permette di navigare in totale sicurezzasiamo online. Per conoscere la VPN, nello specifico, è importante sapere che si tratta di una rete che crea una connessione tra il proprio dispositivo ed internet. Come? Semplice, camuffando l’indirizzo IP e nascondendo la vostra identità sia nel traffico in entrata dei dati che nel traffico di uscita. In questo modo i dati personali e tutte le informazioni vengono messe al riparo da eventuali attacchi esterni e da tutti quelli che sono i rischi della rete. Ma come funziona? La rete VPN è capace di creare un collegamento ...

