Selvaggia Roma ha mentito al web fuori GF Vip: "È il momento di chiarire" (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Selvaggia Roma ha mentito al web ma durante la giornata di oggi ha deciso di confessare tutto ammettendo di essere lei la concorrente del GF Vip ad essere positiva al Covid-19. Durante la puntata di lunedì, Alfonso Signorini ha spiegato di dover rimandare l'ingresso dei tre nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip, confessando che gli autori avevano trovato un caso di positività. Nonostante la possibilità che uno tra i tre concorrenti che avrebbero dovuto far la loro entrata nella casa più spiata d'Italia, sia Stefano Bettarini che Giulia Salemi avevano spiegato di essere negativi. Anche Selvaggia Roma però, ha spiegato fin da subito di essere negativa lasciando un velo di mistero su quello che, realmente stava succedendo al GF Vip.

