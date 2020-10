Scivola nel vano montacarichi: imprenditore muore dopo un volo di circa 6 metri (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Un imprenditore, titolare di una fabbrica di armi, è morto ieri a Polaveno, in provincia di Brescia, dopo essere Scivolato nel vano montacarichi. Tragedia nella tarda mattinata di ieri a Polaveno, in provincia di Brescia. Un imprenditore di 74 anni è deceduto dopo essere caduto nel vano del montacarichi all’interno della ex sede della sua … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Un, titolare di una fabbrica di armi, è morto ieri a Polaveno, in provincia di Brescia,essereto nel. Tragedia nella tarda mattinata di ieri a Polaveno, in provincia di Brescia. Undi 74 anni è decedutoessere caduto neldelall’interno della ex sede della sua … L'articolo proviene da YesLife.it.

Ultime Notizie dalla rete : Scivola nel Scivola e muore nella tromba del montacarichi della sua azienda Corriere della Sera Caduta fatale nella tromba del montacarichi

Polaveno (Brescia) - 27 ottobre 2020 - Tragica fine nel primo pomeriggio di martedì 27 ottobre per Giuseppe Olmi, settantaquattrenne imprenditore armiero di Polaveno. L'uomo, titolare dell'omonima fab ...

