Salvini contestato in piazza dai ristoratori | “Buffone | vai via!” | VIDEO

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)alla protesta deia RomaMatteoè statodaiche si sono riuniti inmercoledì 28 ottobre, a Roma come nel resto d’Italia, per protestare contro le misure anti-Covid contenute nell’ultimo Dpcm varato dal governo. Indel Pantheon si è presentato anche il leader della Lega, ma non ha ricevuto la migliore accoglienza da parte di un gruppo diche gli ha urlato: “Buffone, vai via!” Credits: Youtube/Italia mattanza Leggi anche: Esclusivo TPI: “Che me ne fotte, io gli facevo il tampone già usato e gli dicevo… è negativo ...

Il leader della Lega raggiunge i lavoratori che protestano in piazza, ma a un gruppo di loro la sua presenza non va giù [Video] ...In modo particolare, il leader della Lega – nella giornata di ieri – ha contestato il fatto che il presidente del ... Proprio per questo motivo, Salvini toglie la mascherina per un attimo prima di ...