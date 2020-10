Probabili formazioni di Juve-Barca. Cr7 ancora assente polemizza sul tampone (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Questa sera alle 21.00 si disputerà la quattordicesima partita tra Juventus e Barcellona. Le due squadre si contendono il primo posto nel girone G, attualmente hanno entrambe tre punti. La Juventus ... Leggi su globalist (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Questa sera alle 21.00 si disputerà la quattordicesima partita trantus e Barcellona. Le due squadre si contendono il primo posto nel girone G, attualmente hanno entrambe tre punti. Lantus ...

SkySport : Juventus-Barcellona, le probabili formazioni - globalistIT : Stasera scenderanno in campo Juventus e Barcellona. Cristiano Ronaldo che è sempre positivo al Covid-19, crea polem… - periodicodaily : Inter-Parma: probabili formazioni e dove vederla in tv - LazioChannel : #28ottobre #BrugesLazio - Tutte le info sul match di questa sera - Fantacalcio : Inter - Parma, probabili formazioni per il #Fantacalcio e dove vederla in TV -