Pierre Gasly confermato in Alpha Tauri anche nel 2021: “Vincere a Monza è stato speciale” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Pierre Gasly rimarrà in Alpha Tauri anche nel Mondiale 2021 di Formula 1. Conferma meritata per il pilota francese che dopo esser stato retrocesso dalla Red Bull alla Toro Rosso, nel corso della stagione 2019, ha riportato la scuderia di Faenza sul podio conquistando il secondo posto al GP del Brasile del 2019 e soprattutto la vittoria incredibile al Gran Premio d’Italia 2020. “Dopo essere tornato alla Scuderia AlphaTauri a metà di quello stesso anno, Gasly – sottolinea il team – ha dimostrato in più occasioni ciò di cui è capace, piazzandosi costantemente in Top 10 sia in qualifica che in gara“. “Sono davvero felice di continuare per un’altra ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 ottobre 2020)rimarrà innel Mondialedi Formula 1. Conferma meritata per il pilota francese che dopo esserretrocesso dalla Red Bull alla Toro Rosso, nel corso della stagione 2019, ha riportato la scuderia di Faenza sul podio conquistando il secondo posto al GP del Brasile del 2019 e soprattutto la vittoria incredibile al Gran Premio d’Italia 2020. “Dopo essere tornato alla Scuderiaa metà di quello stesso anno,– sottolinea il team – ha dimostrato in più occasioni ciò di cui è capace, piazzandosi costantemente in Top 10 sia in qualifica che in gara“. “Sono davvero felice di continuare per un’altra ...

