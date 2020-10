Pasta con le melanzane

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Se cercate un primo piatto facile e ricco di gusto non potete non provare questa , una ricetta veramente perfetta per ogni occasione. Vediamo insieme la preparazione IngredientiSegui Termometro Politico su Google Newscipollaolio extravergine di olivapomodorisaleIniziamo la preparazione della quindi per prima cosa lavate con cura le, poi rimuovete le due estremità e iniziate a tagliare a pezzetti. Poi prendete la cipolla, pulitela e tagliatela finemente. Quindi prendete una padella abbastanza capiente, aggiungete l’olio extravergine di oliva e aggiungete la cipolla e lasciate rosolare qualche minuto. Quando la cipolla sarà dorata, continuate la preparazione della quindi aggiungete i pomodorini – lavati e tagliati – in padella insieme alla cipolla e ...