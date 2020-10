Operai Whirlpool bloccano autostrada a Napoli, manichino impiccato al cavalcavia (Di mercoledì 28 ottobre 2020) LaPresse, Alcune decine di Operai Whirlpool hanno bloccato l'autostrada a Napoli, all'altezza dello stabilimento di via Argine. Il sito dovrebbe essere chiuso il 31 ottobre, i lavoratori oggi sono in ... Leggi su leggo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) LaPresse, Alcune decine dihanno bloccato l', all'altezza dello stabilimento di via Argine. Il sito dovrebbe essere chiuso il 31 ottobre, i lavoratori oggi sono in ...

Agenzia_Italia : Gli operai Whirlpool bloccano l'autostrada, 'Conte ci riceva' - CarloCalenda : Non per tutte le crisi c’è una soluzione. L’operato di Di Maio non è censurabile perché non è riuscito a salvare Wh… - myrtamerlino : Ho seguito, ho dato voce ai lavoratori della #Whirlpool tantissime volte.Considero le loro sofferenze anche le mie.… - clikservernet : Whirlpool, gli operai in corteo bloccano l’autostrada a Napoli per protestare contro la chiusura dello stabilimento - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Gli operai Whirlpool bloccano l'autostrada, 'Conte ci riceva' -