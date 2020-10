Napoli | sfilata a colpi di clacson e manifesti funebri sul parabrezza | la protesta dei bus turistici contro il nuovo dpcm Le immagini

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Procedono a passo d’uomo aspianati percorrendo corso Umberto I a. Sono gli autisti dei busche, oggi, hannotole misure anti-Covid del. Traffico in tilt nella direzione di marcia verso la stazione centrale. Gli autisti dei bus, insieme agli Ncc e agli autisti dei bus scolastici, hanno sfilato conattaccati suie ai finestrini che annunciano la propria “morte” a causa della crisi economica che si è abbattuta sul settore per la pandemia da Covid-19. I manifestanti considerano “inaccettabili” le misure compensative contenute nel decreto Ristori del governo. L'articolo ...

La sfilata dei pullman turistici ha creato non pochi problemi alla viabilità, traffico paralizzato in via Marina, arteria d’ingresso alla città di Napoli, che nelle prime ore del mattino è molto ...Protesta Covid, bus turistici bloccano il Lungomare, corteo a suon di clacson Crisi Covid, sfilano lungo via Partenope i torpedoni privati : gli autisti dei bus turistici e delle auto a noleggio con c ...