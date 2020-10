Milan, Pioli: “Sparta Praga un’avversaria difficile da superare” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il Milan tornato vittorioso dal Celtic Park si rituffa in Europa League a distanza di una sola settimana e si prepara a ospitare lo Sparta Praga a San Siro. Alla vigilia della seconda giornata del Gruppo H, in programma giovedì alle 18.55, a Milanello ha parlato in conferenza stampa il tecnico Stefano Pioli. Queste le parole dell'allenatore rossonero: "Un girone tosto, difficile, che ci metterà alla prova e che ci dovrà far confermare le prestazioni di alto livello. Lo Sparta ha vinto tutte e sei le partite di campionato, è rimasta in 10 nella prima giornata ma è stata in partita contro il Lille. Sarà un'avversaria difficile da superare".IL PAREGGIO CON LA ROMA"È normale che i miei giocatori non fossero ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Iltornato vittorioso dal Celtic Park si rituffa in Europa League a distanza di una sola settimana e si prepara a ospitare lo Spartaa San Siro. Alla vigilia della seconda giornata del Gruppo H, in programma giovedì alle 18.55, aello ha parlato in conferenza stampa il tecnico Stefano. Queste le parole dell'allenatore rossonero: "Un girone tosto,, che ci metterà alla prova e che ci dovrà far confermare le prestazioni di alto livello. Lo Sparta ha vinto tutte e sei le partite di campionato, è rimasta in 10 nella prima giornata ma è stata in partita contro il Lille. Sarà un'avversariada superare".IL PAREGGIO CON LA ROMA"È normale che i miei giocatori non fossero ...

