Meloni, appello unità Cav? Prima Parlamento voti (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 28 OTT - "Intanto bisogna votare. Ovviamente sulle proposte sensate, noi ci saremo, su proposte cretine non ci saremo come non ci siamo stati". L'ha detto la presidente di Fratelli d'... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 28 OTT - "Intanto bisogna votare. Ovviamente sulle proposte sensate, noi ci saremo, su proposte cretine non ci saremo come non ci siamo stati". L'ha detto la presidente di Fratelli d'...

GPiziarte : RT @ultimenotizie: 'Intanto bisogna votare. Ovviamente sulle proposte sensate, noi ci saremo, su proposte cretine non ci saremo come non ci… - ultimenotizie : 'Intanto bisogna votare. Ovviamente sulle proposte sensate, noi ci saremo, su proposte cretine non ci saremo come n… - iconanews : Meloni, appello unità Cav? Prima Parlamento voti - legenrehumain : RT @Lucrezi97533276: La #Meloni fa appello ai moderati, quelli di ForzaNuova e CasaPound - Lucrezi97533276 : La #Meloni fa appello ai moderati, quelli di ForzaNuova e CasaPound -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni appello Meloni, appello unità Cav? Prima Parlamento voti - Ultima Ora Agenzia ANSA Meloni, appello unità Cav? Prima Parlamento voti

L'ha detto la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, commentando l'appello all'unità lanciato da Silvio Berlusconi in un'intervista al Giornale. Partecipando a un presidio permanente ...

Faraone: Appello Berlusconi da accogliere a braccia aperte, si concordia nazionale

Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. | LaPresse ...

L'ha detto la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, commentando l'appello all'unità lanciato da Silvio Berlusconi in un'intervista al Giornale. Partecipando a un presidio permanente ...Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. | LaPresse ...