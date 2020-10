“Meglio Arrestata che Indebitata”, La Frustrazione dei Baristi che Decidono di Restare Aperti Dopo Le 18 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La titolare di un bar nel bresciano continua a tenere il locale aperto anche Dopo le 18: “Perché tanto è questione di tempo: se non mi arrestano ora mi arresteranno poi perché non riuscirò a pagare i debiti con le banche”. Tra disordini e proteste che stanno avvenendo in questi giorni contro le scelte del … Leggi su youreduaction (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La titolare di un bar nel bresciano continua a tenere il locale aperto anchele 18: “Perché tanto è questione di tempo: se non mi arrestano ora mi arresteranno poi perché non riuscirò a pagare i debiti con le banche”. Tra disordini e proteste che stanno avvenendo in questi giorni contro le scelte del …

P32Pp321 : @LemmeVincenzo @fanpage Chiaro adesso? O ti devo fare il disegnino? 'NO ARRESTATA PER MASCHERINA, SI ARRESTATA PER… - Coco51239185 : questa persona è meglio che chiuda il suo account Twitter perché verrà arrestata per cyberbullismo! #damellis - iannetts70 : @AdrianaSpappa Alla fine meno di 2 settimane dal 9 ad oggi. Non so se siano servite le mie minacce di uscire con il… -

Ultime Notizie dalla rete : “Meglio Arrestata Roccuzzo: «La mia fragilità è la mia forza. Emma? Nessun rancore, ma la farò ricredere» Corriere della Sera