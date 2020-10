Lindsey Vonn travolta dalle offese per il suo fisico in bikini. Lei risponde duramente (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Lindsey Vonn e il bodyshaming. La 34enne campionessa statunitense di sci alpino pubblica fotografie in bikini sul suo profilo Instagram e le piovono addosso una marea di offese. La vincitrice di quattro Coppe del Mondo si trovava in vacanza al mare e ha così pensato di mostrarsi senza filtri mentre si trovava sulla prua di una barca. In particolare la foto in cui indossa un costume arancione, ed è ripresa di schiena, foto da oltre 350mila like, ha però suscitato inspiegabili e volgari commenti sulla sua forma fisica. “Pensa di essere più attraente di quello che è”, ha scritto una signora. “Ho 60 anni e ho partorito due bambini e sono molto più in forma di lei”, ha scritto un’altra. Vonn però non è stata a guardare. Ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020)e il bodyshaming. La 34enne campionessa statunitense di sci alpino pubblica fotografie insul suo profilo Instagram e le piovono addosso una marea di. La vincitrice di quattro Coppe del Mondo si trovava in vacanza al mare e ha così pensato di mostrarsi senza filtri mentre si trovava sulla prua di una barca. In particolare la foto in cui indossa un costume arancione, ed è ripresa di schiena, foto da oltre 350mila like, ha però suscitato inspiegabili e volgari commenti sulla sua forma fisica. “Pensa di essere più attraente di quello che è”, ha scritto una signora. “Ho 60 anni e ho partorito due bambini e sono molto più in forma di lei”, ha scritto un’altra.però non è stata a guardare. Ha ...

Ecco il video pubblicato su Instagram da Lindsey Vonn: volete provarci anche voi?

Anche le grandi donne dello sport non si salvano dagli attacchi degli utenti sui social che puntano il dito contro piccole imperfezioni del corpo. Capita anche a Lindsey Vonn, pluricampionessa di ...

