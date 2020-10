Lamorgese: “Violenze in piazza di estrema destra, centri sociali, ultrà e minorenni. Non c’è regia unica” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Violenze inqualificabili che nulla a che fare con il malcontento”. Lo ha detto la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, nel corso di una informativa al Senato, sui recenti disordini accaduti in diverse città italiane. “È stato accertato che alle manifestazioni hanno partecipato in maniera preponderante frange violente riconducibili a vari e distinti ambiti, che vanno dai movimenti di estrema destra e dai centri sociali, uniti dalla tematica negazionista fino a ricomprendere i settori più estremi delle tifoserie. Non è da sottacere – spiega Lanorgese – il contributo di frange giovanili conseguente al rinnovato attivismo negli ambienti studenteschi e di una componente violenta di disagiati sociali, composta anche da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Violenze inqualificabili che nulla a che fare con il malcontento”. Lo ha detto la ministra dell’Interno, Luciana, nel corso di una informativa al Senato, sui recenti disordini accaduti in diverse città italiane. “È stato accertato che alle manifestazioni hanno partecipato in maniera preponderante frange violente riconducibili a vari e distinti ambiti, che vanno dai movimenti die dai, uniti dalla tematica negazionista fino a ricomprendere i settori più estremi delle tifoserie. Non è da sottacere – spiega Lanorgese – il contributo di frange giovanili conseguente al rinnovato attivismo negli ambienti studenteschi e di una componente violenta di disagiati, composta anche da ...

