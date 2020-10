Ladispoli | mamma positiva al Covid organizza festa per il figlio | la nonna di un invitato si contagia e muore

Leggi su tpi

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Una morte che forse si poteva evitare quella avvenuta a, in provincia di Roma, dove un’anziana donna ha perso la vita dopo essere statata dal. Unaalavevato unadi compleanno per il: ladi un amichetto si. La figlia dell’anziana donna, infatti, aveva partecipato al party, infettandosi, endo a sua volta la madre. Una delle ultime vittime del-19 nel Lazio. Nonostante avesse da giorni i sintomi del-19, come ha poi raccontato agli operatori del drive in, non ha voluto rinunciare alladi ...