Roma – Ricercatori della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e dell'Universita' Cattolica, campus di Roma hanno dimostrato che quasi un paziente su 5 (il 16,7%) dei guariti dalla sindrome Covid-19 continua ancora a essere positivo al tampone per il coronavirus per alcune settimane. È quanto emerso da uno studio pubblicato sull'American Journal of Preventive Medicine e condotto dal professor Francesco Landi del Dipartimento di Scienze dell'Invecchiamento, Neurologiche, Ortopediche del Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs e docente Facolta' di Medicina e chirurgia all'Universita' Cattolica campus di Roma. Lo studio ha coinvolto 131 pazienti Covid-19: si e' visto che 22 dei pazienti ...

Ultime Notizie dalla rete : Irccs Gemelli Irccs Gemelli: 16.7% pazienti guarito ma positivo a distanza di tempo RomaDailyNews Cauda (Gemelli) su lockdown a Napoli: "Serve un'attesa armata"

È l'idea di Roberto Cauda, ordinario di Malattie infettive all'Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore dell'Unità operativa di Malattie infettive della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di ...

Cauda: "Lockdown a Milano e Napoli? Serve attesa armata"

L'infettivologo del Gemelli: "'Siamo nel terzo scenario prospettato dagli esperti Iss, al quarto non resta che il blocco" ...

