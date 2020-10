Houston Open, Woods non ci sarà per preparare il Masters (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ROMA - Tiger Woods non ci sarà allo Houston Open , torneo del PGA Tour in programma da giovedì 5 a domenica 8 novembre . Come suo solito, il golfista di 44 anni non prenderà parte all'appuntamento che ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ROMA - Tigernon ci sarà allo, torneo del PGA Tour in programma da giovedì 5 a domenica 8 novembre . Come suo solito, il golfista di 44 anni non prenderà parte all'appuntamento che ...

Uaranger : RT @FederGolf: Francesco Molinari torna in campo nello Houston Open - - silvia60598555 : RT @FederGolf: Francesco Molinari torna in campo nello Houston Open - - OA_Sport : Golf: Francesco Molinari annuncia la sua presenza allo Houston Open prima del Masters - muttinis : RT @FederGolf: Francesco Molinari torna in campo nello Houston Open - - bobdvc : RT @FederGolf: Francesco Molinari torna in campo nello Houston Open - -

Ultime Notizie dalla rete : Houston Open Houston Open, Woods non ci sarà per preparare il Masters Corriere dello Sport Houston Open, assente Woods: pensa già al Masters

ROMA - Lo Houston Open registra ancora l'assenza di Tiger Woods. Il golfista americano ha deciso di saltare nuovamente il torneo del PGA Tour, in programma da giovedì 5 a domenica 8 novembre, come suo ...

PGA Tour, Tiger Woods salta gli Open di Houston

Si presenterà direttamente ad Augusta per difendere la "Green Jacket". Tiger Woods ha deciso: il campione californiano non giocherà l'Houston Open, torneo del PGA Tour, in programma da giovedì 5 a dom ...

ROMA - Lo Houston Open registra ancora l'assenza di Tiger Woods. Il golfista americano ha deciso di saltare nuovamente il torneo del PGA Tour, in programma da giovedì 5 a domenica 8 novembre, come suo ...Si presenterà direttamente ad Augusta per difendere la "Green Jacket". Tiger Woods ha deciso: il campione californiano non giocherà l'Houston Open, torneo del PGA Tour, in programma da giovedì 5 a dom ...