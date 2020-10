Halloween in lockdown: perché riguardare “The Witch” del regista Robert Eggers può essere un’ottima spaventosa idea (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’Halloween di quest’anno sarà molto diverso da quelli che siamo abituati a festeggiare ogni 31 ottobre. Il nuovo Dpcm, in vigore dal 26 ottobre fino al 24 novembre, vieta feste, assembramenti e anche la possibilità di fare il tradizionale truck or treat per le vie del proprio paese o città. L’unica possibilità di passare questo strano Halloween è quella di guardare, davanti al proprio pc o televisione, un bel film. Spulciando gli archivi cinematografici, abbiamo così deciso di consigliare un lungometraggio per passare la famosa notte delle streghe. Nella storia del cinema sono innumerevoli le pellicole che hanno raccontato storie di esseri paranormali (streghe, mostri, vampiri…), figure leggendarie che affascinano gli spettatori fin dall’infanzia. Nella vita di ogni individuo il ... Leggi su domanipress (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’di quest’anno sarà molto diverso da quelli che siamo abituati a festeggiare ogni 31 ottobre. Il nuovo Dpcm, in vigore dal 26 ottobre fino al 24 novembre, vieta feste, assembramenti e anche la possibilità di fare il tradizionale truck or treat per le vie del proprio paese o città. L’unica possibilità di passare questo stranoè quella di guardare, davanti al proprio pc o televisione, un bel film. Spulciando gli archivi cinematografici, abbiamo così deciso di consigliare un lungometraggio per passare la famosa notte delle streghe. Nella storia del cinema sono innumerevoli le pellicole che hanno raccontato storie di esseri paranormali (streghe, mostri, vampiri…), figure leggendarie che affascinano gli spettatori fin dall’infanzia. Nella vita di ogni individuo il ...

paceandsecurity : #Lockdown2 #lockdown per #Halloween (così il diavolo e contento) va ancora bene ma il #2novembre ci sarà il… - CyroCal77 : RT @TommasoRagno: ma è più che evidente che si va in lockdown tra pochissimo, però con quel tocco da Halloween in più e quella vaghezza con… - IOdonna : Halloween 2020: le 10 final girl più amate, non solo dai serial killer - stefanobabini1 : RT @TommasoRagno: ma è più che evidente che si va in lockdown tra pochissimo, però con quel tocco da Halloween in più e quella vaghezza con… - chiara_valerio : RT @TommasoRagno: ma è più che evidente che si va in lockdown tra pochissimo, però con quel tocco da Halloween in più e quella vaghezza con… -

Ultime Notizie dalla rete : Halloween lockdown Halloween in lockdown: perché riguardare “The Witch” del regista Robert Eggers può essere un’ottima spaventosa idea Domani Press Halloween in lockdown: perché riguardare “The Witch” del regista Robert Eggers può essere un’ottima spaventosa idea

L’Halloween di quest’anno sarà molto diverso da quelli che siamo abituati a festeggiare ogni 31 ottobre. Il nuovo Dpcm, in vigore dal 26 ottobre fino al 24 novembre, vieta feste, assembramenti e anche ...

Il Dpcm ferma anche i parchi divertimento: Gardaland chiude in anticipo la stagione

Saltano gli ultimi due weekend di Magic Halloween e l'evento Magic Winter. L'amministratore delegato: «Sicurezza sempre garantita, ora guardiamo con fiducia al 2021». Intanto proseguono i lavori nel c ...

L’Halloween di quest’anno sarà molto diverso da quelli che siamo abituati a festeggiare ogni 31 ottobre. Il nuovo Dpcm, in vigore dal 26 ottobre fino al 24 novembre, vieta feste, assembramenti e anche ...Saltano gli ultimi due weekend di Magic Halloween e l'evento Magic Winter. L'amministratore delegato: «Sicurezza sempre garantita, ora guardiamo con fiducia al 2021». Intanto proseguono i lavori nel c ...