Gravi epilessie | arriva trattamento a base cannabis

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) In Italia ildi cannabidiolo per la sindrome di Lennox Gastaut e la sindrome di Dravet, due tipi di epilessia farmacoresistente, diventa realtá. Lo stabilisce il nuovo Decreto Ministeriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 15 ottobre, in cui si annuncia l'inserimento nella tabella dei medicinali, sezione B. In attesa della decisione definitiva dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) sull'approvazione della prima soluzione orale contenente cannabidiolo altamente purificato per queste duesindromi epilettiche farmacoresistenti."Si tratta di una importante ulteriore arma per ildi questeforme di epilessia - spiega Oriano Mecarelli, Presidente Lega Italiana Contro l'Epilessia (LICE) -. Il farmaco, infatti, è in grado ridurre in oltre il ...