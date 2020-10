Germania, «chiusura light» dal 2 novembre per 30 giorni. Merkel: «Misure severe» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dalla riunione tra il governo e i Länder, il discorso di Merkel: le nuove restrizioni in vigore dal 2 novembre, restano aperte scuole, negozi e attività essenziali Leggi su corriere (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dalla riunione tra il governo e i Länder, il discorso di: le nuove restrizioni in vigore dal 2, restano aperte scuole, negozi e attività essenziali

