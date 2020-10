F1 Pierre Gasly rinnova con AlphaTauri per il 2021 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Pierre Gasly continuerà con l'AlphaTauri anche nella stagione 2021. Lo ha comunicato il team con una nota stampa. Seguiranno aggiornamenti Automobilismo: tutte le notizie Motori: tutte le notizie ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 28 ottobre 2020)continuerà con l'anche nella stagione. Lo ha comunicato il team con una nota stampa. Seguiranno aggiornamenti Automobilismo: tutte le notizie Motori: tutte le notizie ...

MarcoColletta : Pierre Gasly ha rinnovato con AlphaTauri per il 2021. Un'ottima notizia per il francese dopo l'incredibile stagione… - OA_Sport : F1, UFFICIALE: Pierre Gasly confermato in AlphaTauri anche nel 2021, rinnovo annuale per il francese - bimbadisebemick : RT @mult1formula: ?????? BREAKINGS ?????? ?? Pierre Gasly rinnova con AlphaTauri per il 2021. ?? Il pilota francese resterà con il team di Faenza a… - PeppeMarino16 : Ufficiale il rinnovo di Pierre #Gasly con #AlphaTauri Il francese correrà anche nel 2021 con la Scuderia di Faenza:… - f1fan_tere : RT @mult1formula: ?????? BREAKINGS ?????? ?? Pierre Gasly rinnova con AlphaTauri per il 2021. ?? Il pilota francese resterà con il team di Faenza a… -