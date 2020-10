“È venuta a mancare” Il dolore di Eros Ramazzotti per la prematura scomparsa

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)nella giornata di ieri ha ricevuto un brutto colpo, il lutto inaspettato di una persona a lui cara, anche se non una figura appartenente in prima persona alla sua vita. Così, il cantante ha ricordato commosso via social una sua fan, Monica,anzitempo.le ha dedicato delle dolcissime parole via Instagram. Per mezzo dei suoi canali socialha ricordato la sua fan Monica,menteil 27 ottobre 2020. Il cantante si è comportato nella maniera più discreta possibile, e non ha rivelato all’internet quali siano state le cause delladella donna. (Continua dopo le foto)non ha fornito particolari ...