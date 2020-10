Disneyland Paris: due adolescenti in custodia cautelare (Di mercoledì 28 ottobre 2020) dopo aver fatto credere alla presenza di un terrorista nel Parco Divertimenti. Si sono divertiti a dare l’allarme afferrando un microfono, due adolescenti sono stati arrestati e presi in custodia dalla Polizia francese, lunedì sera, dopo aver fatto credere che ci fosse un terrorista nel Parco di Divertimenti di Disneyland Paris, situato a Chessy, nella Seine-et-Marne. Una battuta di pessimo gusto, a meno di due settimane dall’assassinio del Maestro Samuel Paty negli Yvelines. L’altro ieri, esattamente lunedì 26 ottobre, intorno alle 19:30, quattro minorenni sono riusciti a prendere di nascosto il microfono dell’attrazione di Aladdin’s Enchanted Passage ed hanno dichiarato delle gravi notizie fasulle, per far credere alla presenza di un pericoloso individuo sospetto nel ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 ottobre 2020) dopo aver fatto credere alla presenza di un terrorista nel Parco Divertimenti. Si sono divertiti a dare l’allarme afferrando un microfono, duesono stati arrestati e presi indalla Polizia francese, lunedì sera, dopo aver fatto credere che ci fosse un terrorista nel Parco di Divertimenti di, situato a Chessy, nella Seine-et-Marne. Una battuta di pessimo gusto, a meno di due settimane dall’assassinio del Maestro Samuel Paty negli Yvelines. L’altro ieri, esattamente lunedì 26 ottobre, intorno alle 19:30, quattro minorenni sono riusciti a prendere di nascosto il microfono dell’attrazione di Aladdin’s Enchanted Passage ed hanno dichiarato delle gravi notizie fasulle, per far credere alla presenza di un pericoloso individuo sospetto nel ...

addictedcinemaa : Tornare a Disneyland Paris;andare a un concerto;ricominciare a viaggiare - PrinDovely : RT @Imperoland: Per la settimana di Halloween la nostra @GiuggyPie ci racconta la storia da brivido dell'attrazione #PhantomManor. ?? Inizi… - saponepermani : @ehiravenclaw Che bella Parigi! Disneyland Paris soprattutto - IryPixar : RT @Imperoland: Per la settimana di Halloween la nostra @GiuggyPie ci racconta la storia da brivido dell'attrazione #PhantomManor. ?? Inizi… - Imperoland : Per la settimana di Halloween la nostra @GiuggyPie ci racconta la storia da brivido dell'attrazione #PhantomManor.… -

Ultime Notizie dalla rete : Disneyland Paris Halloween, a Disneyland Paris, la paura è… in mascherina Quotidiano di Sicilia Disneyland Paris: in realizzazione un impianto fotovoltaico da record

Una nuova iniziativa green che ridurrà l’emissione di 750 tonnellate di CO2 nel dipartimento Seine et Marne, situato alle porte di Parigi e sede di Disneyland Paris ...

A Disneyland Parigi un mega impianto solare

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - Disneyland Paris, in occasione della giornata mondiale dell'energia, annuncia la costruzione di uno dei più grandi impianti fotovoltaici d'Europa. Avviata lo scorso giugno, la ...

Una nuova iniziativa green che ridurrà l’emissione di 750 tonnellate di CO2 nel dipartimento Seine et Marne, situato alle porte di Parigi e sede di Disneyland Paris ...(ANSA) - ROMA, 23 OTT - Disneyland Paris, in occasione della giornata mondiale dell'energia, annuncia la costruzione di uno dei più grandi impianti fotovoltaici d'Europa. Avviata lo scorso giugno, la ...