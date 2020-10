Crotone | rilevate due positività al Covid-19

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ilsi ritrova in casa due casi di positività al-19, come annunciato dalla società stessa. Ad essere risultati positivi al Coronavirus sono due membri del club:LA NOTA UFFICIALE DEL"Il Football Clubcomunica che due membri dello staff, esterni al gruppo squadra, sono risultati positivi al-19 nei test effettuati nella giornata di ieri. Entrambi i componenti dello staff rossoblù sono asintomatici e sono stati posti in isolamento domiciliare. Contemporaneamente sono già state attivate tutte le procedure previste dall’autorità sanitaria competente". Con questo breve comunicato ufficiale il club calabrese ha annunciato i riscontrati casi di positività.due positività ...

