Covid | scontri a Palermo | ferito un operatore Mediaset – VIDEO

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Continuano le proteste dopo l’ultimo DPCM varato dal Governo Conte per contenere il-19. Questa volta occorre sottolineare degliavvenuti a. E’ degenerata la manifestazione del tardo pomeriggio… Questo articolounè stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

SkyTG24 : Disordini a #Roma, vicino a piazza del Popolo, durante un corteo non autorizzato contro le misure anti-Covid Alcune… - SkyTG24 : Stretta anti-Covid, monta la rabbia: molotov a Milano, tensioni anche a Torino e a Napoli - Agenzia_Ansa : #Covid: idranti e cariche a Roma. Domani Lamorgese riunisce il Comitato di Sicurezza e riferisce al Senato #ANSA - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid: scontri a Palermo, polizia ferma due manifestanti - mecca_salvatore : RT @SkyTG24: Covid: scontri a Palermo, polizia ferma due manifestanti -

Sono ore e giorni di tensione in tutt’Italia per le restrizioni a tutte le attività e il coprifuoco, necessario per contenere la diffusione e l’impennata di contagi da Covid-19 ... reagito con una ...Tensione a Palermo, in corso Vittorio Emanuele, durante la manifestazione organizzata dai commercianti, iniziata alle 18. Alcuni membri dei centri sociali hanno lanciato petardi e ...