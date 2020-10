Covid: impennata di contagi, quasi 25 mila. 205 i morti (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Alessandro Nunziati impennata di contagi nelle ultime 24 ore in Italia. I positivi sono 24.991(ieri erano 21.994). I morti sono 205 (ieri erano 221), secondo i dati del ministero della Salute. Nuovo balzo dei pazienti in terapia intensiva. Sono 125 in più nelle ultime 24 ore (ieri l’aumento era analogo, +127), secondo i dati del ministero della Salute, … Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Alessandro Nunziatidinelle ultime 24 ore in Italia. I positivi sono 24.991(ieri erano 21.994). Isono 205 (ieri erano 221), secondo i dati del ministero della Salute. Nuovo balzo dei pazienti in terapia intensiva. Sono 125 in più nelle ultime 24 ore (ieri l’aumento era analogo, +127), secondo i dati del ministero della Salute, … Impronta Unika.

Veneto oltre i 2mila nuovi casi, Toscana oltre 1.700, raddoppiano i contagi in Sardegna: i dati del contagio da coronavirus in Italia del 28 ottobre evidenziano un trend in peggioramento in molte regi ...

Ancora una nuova impennata per contagi nelle ultime 24 ore in Italia. Il numero dei positivi sale a 24.991 a fronte di 198.952 tamponi effettuati. I morti sono 205 e il numero delle persone ricoverate ...

Veneto oltre i 2mila nuovi casi, Toscana oltre 1.700, raddoppiano i contagi in Sardegna: i dati del contagio da coronavirus in Italia del 28 ottobre evidenziano un trend in peggioramento in molte regi ...Ancora una nuova impennata per contagi nelle ultime 24 ore in Italia. Il numero dei positivi sale a 24.991 a fronte di 198.952 tamponi effettuati. I morti sono 205 e il numero delle persone ricoverate ...