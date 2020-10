Coronavirus | un lockdown potrebbe far cadere il governo Conte

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 28 ottobre 2020), fonte quifinanza.itCon la curva dei contagi dain costante aumento si avvicina sempre di più lo spettro di un nuovomente sta esplodendo la protesta popolare in molte città italiane. Secondo la stampa italiana una nuova chiusura metterebbe a rischio la durata dello stessoitaliano conchefare un passo indietro. Il rischioa novembre Il bollettino della Protezione Civile parla di 22000 contagi e 221 morti nei primi giorni della settimana con una situazione in via di peggioramento. “Se rispettiamo le norme abbiamo buone chance di affrontare dicembre con serenità, in caso contrario ci sarà ilin Italia”,aveva detto il premier ...