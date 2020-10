Chiuse tutte le scuole della Puglia da venerdì Provvedimento di Michele Emiliano, presidente della Regione: solo didattica a distanza per contrastare la diffusione del corona virus (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’anno scolastico in presenza ha resistito cinque settimane. Ora solo lezioni a distanza. Lo stabilisce un’ordinanza di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia. Il governatore l’aveva annunciata nel pomeriggio. Emiliano E LOPALCO: DA VENERDI 30 OTTOBRE SOSPESA L’ATTIVITA’ didattica IN PRESENZA NELLE scuole “Da venerdì 30 ottobre 2020 è sospesa l’attività didattica in presenza nelle scuole pugliesi di ogni ordine e grado”: lo dichiara il presidente della Regione Puglia Michele ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’anno scolastico in presenza ha resistito cinque settimane. Oralezioni a. Lo stabilisce un’ordinanza di. Il governatore l’aveva annunciata nel pomeriggio.E LOPALCO: DA VENERDI 30 OTTOBRE SOSPESA L’ATTIVITA’IN PRESENZA NELLE“Da venerdì 30 ottobre 2020 è sospesa l’attivitàin presenza nellepugliesi di ogni ordine e grado”: lo dichiara il...

lorepregliasco : Tutte le scuole chiuse in Puglia - Antonio_Tajani : #conferenzaconte Il governo spieghi perché chiude le piscine se dopo le verifiche richieste erano tutte in regola c… - YESAIAM76 : Seper alquni dicendo che tutte le scuole vanno chiuse immediatamente 'sono sciocchezze' ...allora si....preferisco… - giosisxgolden : e niente raga In puglia chiuse tutte le scuole tranne materne. Apposto. - lucasalvioli : @ManuelaPerrone @MMmarco0 Hai ragione. Sono d’accordo. Sai cosa temo? Una soluzione semplice all’italiana. Tutte ch… -