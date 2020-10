Carlo Conti positivo al Coronavirus

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)Un altro volto noto della TV èal. Si tratta di, che fa sapere di essere asintomatico e si trova in isolamento nella sua abitazione. “Voglio essere io a comunicarvi che purtroppo sono risultatoal Covid. Sono a casa, praticamente asintomatico, ma sotto controllo medico” ha annunciato il conduttore in un post su Instagram. Ricordiamo cheè attualmente impegnato con Tale e Quale Show; terminata l’ultima edizione la scorsa settimana con la vittoria di Pago, da venerdì 30 ottobre è in programma Il Torneo. Visualizza questo post su Instagram Voglio essere io a comunicarvi che purtroppo sono risultatoal Covid . ...

