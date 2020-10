Cagliari, gioia Pavoletti: titolare dopo oltre un anno (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il Cagliari affronta oggi in Coppa Italia la Cremonese: Pavoletti pronto a tornare titolare a 14 mesi dall’ultimo match da titolare Il Cagliari ritrova Leonardo Pavoletti. Messi alle spalle i due gravi infortuni ai legamenti del ginocchio, il centravanti è pronto a tornare titolare nel match di quest’oggi in Coppa Italia contro la Cremonese come scrive La Gazzetta dello Sport. Pavoletti aveva giocato la sua ultima gara da titolare oltre un anno fa, il 25 agosto nel match di campionato con il Brescia. Il gol, invece, manca all’attaccante dal maggio 2019 contro l’Udinese. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ilaffronta oggi in Coppa Italia la Cremonese:pronto a tornarea 14 mesi dall’ultimo match daIlritrova Leonardo. Messi alle spalle i due gravi infortuni ai legamenti del ginocchio, il centravanti è pronto a tornarenel match di quest’oggi in Coppa Italia contro la Cremonese come scrive La Gazzetta dello Sport.aveva giocato la sua ultima gara daunfa, il 25 agosto nel match di campionato con il Brescia. Il gol, invece, manca all’attaccante dal maggio 2019 contro l’Udinese. Leggi su Calcionews24.com

