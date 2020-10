Bellanova contro Cristiano Ronaldo | “Che rifletta di più e rispetti le vittime del Covid”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) “dovrebbe riflettere un po’ più a lungo, quando definisce il tampone per il covid ‘una stronzata’. Chi come lui riveste un ruolo pubblico ed è ammirato da migliaia di fan in tutto il mondo, molti dei quali giovanissimi, dovrebbe rendersi conto dell’enorme carico di responsabilità che si porta dietro, soprattutto in una situazione di emergenza come quella che stiamo vivendo”. Queste le dichiarazioni di Teresa, ministra delle politiche agricole alimentari e forestali, in merito alle parole del campione portoghese della Juventus sul Covid-19. “Il fatto che lui, sportivo di successo, si senta bene nonostante la positività al tampone, non significa che il virus che lo ha colpito sia innocuo – ha scrittoin un ...