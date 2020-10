A Napoli crolla palazzina, era il rifugio dei clochard (Di mercoledì 28 ottobre 2020) NAPOLI – Oggi pomeriggio, intorno alle 15, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio a Napoli, è crollata una porzione di uno stabile di due piani, dismesso e disabitato da circa 20 anni. Leggi su dire (Di mercoledì 28 ottobre 2020) NAPOLI – Oggi pomeriggio, intorno alle 15, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio a Napoli, è crollata una porzione di uno stabile di due piani, dismesso e disabitato da circa 20 anni.

Adnkronos : #Napoli, crolla palazzina utilizzata dai senzatetto: ricerche tra le macerie - fanpage : #Napoli crolla palazzina si temono persone sotto le macerie - SouzaEluam : RT @Corriere: Napoli, crolla una ex Conceria abbandonata: nessun ferito Video - thebigape86 : RT @Corriere: Napoli, crolla una ex Conceria abbandonata: nessun ferito Video - Corriere : Napoli, crolla una ex Conceria abbandonata: nessun ferito Video -