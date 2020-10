Zapata: «Dopo il gol è cambiata la partita, peccato non aver trovato la terza rete» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Duvan Zapata ha parlato ai microfoni di Sky Sport Dopo il pareggio contro l’Ajax. Queste le parole del colombiano Duvan Zapata ha parlato ai microfoni di Sky Sport Dopo il pareggio contro l’Ajax. Queste le parole dell’attaccante colombiano. «Non abbiamo cambiato molto nel secondo tempo, nel primo tempo non riuscivamo a concretizzare le giocate. Eravamo consapevoli che stavamo facendo un’ottima partita, Dopo aver trovato il gol è cambiata la partita e peccato non aver trovato il terzo gol. Di positivo oggi c’è lo spirito. Oggi è stata una doppietta pesante, la squadra comunque sta crescendo. Bravi tutti. Quando non ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Duvanha parlato ai microfoni di Sky Sportil pareggio contro l’Ajax. Queste le parole del colombiano Duvanha parlato ai microfoni di Sky Sportil pareggio contro l’Ajax. Queste le parole dell’attaccante colombiano. «Non abbiamo cambiato molto nel secondo tempo, nel primo tempo non riuscivamo a concretizzare le giocate. Eravamo consapevoli che stavamo facendo un’ottimail gol èlanonil terzo gol. Di positivo oggi c’è lo spirito. Oggi è stata una doppietta pesante, la squadra comunque sta crescendo. Bravi tutti. Quando non ...

