Via libera ai tamponi molecolari nei centri privati del Lazio (Di martedì 27 ottobre 2020) AGI - Via libera alla possibilità di fare tamponi molecolari anche nei laboratori privati. Il Tar del Lazio ha annullato l'ordinanza del presidente della Regione del 6 marzo scorso, e gli atti conseguenti, con cui erano state adottate previsioni relative all'esecuzione di esami molecolari per la ricerca del virus, istituendo la rete pubblica di laboratori CoroNET-Lazio. Lo ha deciso la terza sezione quater del Tar, accogliendo, con una sentenza depositata ieri, un ricorso di Artemisia Spa, rete di centri privati della Capitale. I giudici amministrativi hanno, in particolare, ritenuto "fondata" la questione esposta col primo motivo di ricorso secondo cui "non c'è ragione sanitaria alcuna per cui non debba essere ...

AGI - Via libera alla possibilità di fare tamponi molecolari anche nei laboratori privati. Il Tar del Lazio ha annullato l'ordinanza del presidente della Regione del 6 marzo scorso, e gli atti ...

ROMA – “Da oggi Altamedica potrà eseguire tamponi molecolari per il Covid. Lo ha stabilito una sentenza del Tar del Lazio, che di fatto ha aperto all’esecuzione da parte dei privati dei tamponi ...

