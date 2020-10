"Un dpcm scritto alla cieca. Usiamo i dati dei contagi" (Di martedì 27 ottobre 2020) Stefano Zurlo L'immunologa Viola: "Preoccupano l'università e i trasporti. Inutile chiudere locali, cinema e teatri" Cosi non va. Il dpcm del governo è stato scritto «alla cieca». Usa proprio questa espressione Antonella Viola. Attenzione: Viola non è una parlamentare dell'opposizione, ma è immunologa. Con tanto di cattedra all'università di Padova. E da scienziata riscrive a modo suo, in una conversazione con il Giornale, il dpcm. La studiosa mette sul banco degli imputati il sistema dei trasporti e l'università. «L'università mi preoccupa più della scuola - spiega Viola - perché gli studenti non solo studiano insieme, ma frequentano gli stessi locali, mangiano in gruppo e dormono negli stessi ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 27 ottobre 2020) Stefano Zurlo L'immunologa Viola: "Preoccupano l'università e i trasporti. Inutile chiudere locali, cinema e teatri" Cosi non va. Ildel governo è stato». Usa proprio questa espressione Antonella Viola. Attenzione: Viola non è una parlamentare dell'opposizione, ma è immunologa. Con tanto di cattedra all'università di Padova. E da scienziata riscrive a modo suo, in una conversazione con il Giornale, il. La studiosa mette sul banco degli imputati il sistema dei trasporti e l'università. «L'università mi preoccupa più della scuola - spiega Viola - perché gli studenti non solo studiano insieme, ma frequentano gli stessi locali, mangiano in gruppo e dormono negli stessi ...

LucaBizzarri : Sul DPCM c’è scritto che alle persone fisiche (...) è raccomandato di non spostarsi, a meno che non abbiano la nece… - FBiasin : È fortemente sconsigliato ogni spostamento a meno che non dobbiate spostarvi. È un filo semplificato, ma c'è scrit… - nonmiarrendo : RT @NataleCuccurese: LA BANALITÀ DEL MALE... Ma voi, che avete scritto che i violenti di venerdì a Napoli hanno agito 'in quanto napoletani… - Gianlucacarp75 : RT @NataleCuccurese: LA BANALITÀ DEL MALE... Ma voi, che avete scritto che i violenti di venerdì a Napoli hanno agito 'in quanto napoletani… - Domenico_EU : @andrea_binda @marcodemeu In verità la discussione è nata perché Renzi ha criticato il DPCM che lui stesso aveva sc… -

Ultime Notizie dalla rete : dpcm scritto Nuovo Dpcm, il testo definitivo del decreto Covid del 24 ottobre Corriere della Sera "Un dpcm scritto alla cieca. Usiamo i dati dei contagi"

Cosi non va. Il dpcm del governo è stato scritto «alla cieca». Usa proprio questa espressione Antonella Viola. Attenzione: Viola non è una parlamentare dell'opposizione, ma è immunologa. Con tanto di ...

Vissi d’Arte: l’appello di Cultura Italiae per la riapertura di cinema e teatri

La petizione conta nel momento in cui scriviamo più di 20.000 firme e sta rimbalzando sui social all’attenzione di tutto il pubblico. in merito all’intenzione di richiudere Teatri e Cinema contemplati ...

Cosi non va. Il dpcm del governo è stato scritto «alla cieca». Usa proprio questa espressione Antonella Viola. Attenzione: Viola non è una parlamentare dell'opposizione, ma è immunologa. Con tanto di ...La petizione conta nel momento in cui scriviamo più di 20.000 firme e sta rimbalzando sui social all’attenzione di tutto il pubblico. in merito all’intenzione di richiudere Teatri e Cinema contemplati ...