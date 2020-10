"Se il Dpcm non funziona, tra 20 giorni in Italia 900.000 positivi", dice uno studio (Di martedì 27 ottobre 2020) AGI - Se le nuove misure contenute nel Dpcm non sortissero alcun effetto fra meno di 20 giorni il numero dei positivi in Italia raggiungerebbe i 900.000. E' lo scenario tracciato da un gruppo di ricercatori dell'Università e del Policlinico di Pavia, del Politecnico di Milano, dell'Università di Udine e dell'Università di Trento, riportato da Roars. Riferendosi alle rilevazioni nazionale pubblicate dalla Protezione civile il 23 ottobre scorso, i ricercatori concludono che "mantenendo questo ritmo di crescita, a metà novembre i dati odierni risulteranno più che quadruplicati". Non solo quindi contagi, ma ad aumentare sarebbero anche decessi e ricoveri. La pressione su ospedali e terapie intensive Gli studiosi prevedono un numero complessivo di ... Leggi su agi (Di martedì 27 ottobre 2020) AGI - Se le nuove misure contenute nelnon sortissero alcun effetto fra meno di 20il numero deiinraggiungerebbe i 900.000. E' lo scenario tracciato da un gruppo di ricercatori dell'Università e del Policlinico di Pavia, del Politecnico di Milano, dell'Università di Udine e dell'Università di Trento, riportato da Roars. Riferendosi alle rilevazioni nazionale pubblicate dalla Protezione civile il 23 ottobre scorso, i ricercatori concludono che "mantenendo questo ritmo di crescita, a metà novembre i dati odierni risulteranno più che quadruplicati". Non solo quindi contagi, ma ad aumentare sarebbero anche decessi e ricoveri. La pressione su ospedali e terapie intensive Glisi prevedono un numero complessivo di ...

VIAREGGIO (LUCCA), 27 OTT - Manifestazione promossa da commercianti e esercenti a Viareggio (Lucca) stamani contro il Dpcm Covid-19 e la chiusura delle ... su cui si leggeva frasi tipo "Se lavorare ...

Nella giornata di domenica, la firma del nuovo Dpcm in materia di contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Un documento che non ha mancato di attirare critiche anche dal mondo dello sport.

