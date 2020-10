Rifiuti raccolti nelle ore di punta, cittadini infuriati. E il Comune sanziona il gestore (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCasagiove (Ce) – E’ scontro tra l’amministrazione comunale di Casagiove (Caserta) e la società Ecocar, che effettua il servizio di raccolta dei Rifiuti in città; uno scontro causato della circostanza, denunciata da numerosi cittadini, secondo cui i mezzi aziendali raccolgono l’immondizia nelle ore di punta, creando traffico e disagi. Il Comune ha così deciso di intervenire incaricando i suoi uffici tecnici di aumentare i controlli sull’organizzazione del lavoro da parte dell’Ecocar; sono già arrivate, a carico della società, anche le sanzioni per le violazioni del capitolato d’appalto e i disservizi emersi. In una nota, l’amministrazione guidata dal neo-eletto Giuseppe Vozza, chiarisce ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCasagiove (Ce) – E’ scontro tra l’amministrazione comunale di Casagiove (Caserta) e la società Ecocar, che effettua il servizio di raccolta deiin città; uno scontro causato della circostanza, denunciata da numerosi, secondo cui i mezzi aziendali raccolgono l’immondiziaore di, creando traffico e disagi. Ilha così deciso di intervenire incaricando i suoi uffici tecnici di aumentare i controlli sull’organizzazione del lavoro da parte dell’Ecocar; sono già arrivate, a carico della società, anche le sanzioni per le violazioni del capitolato d’appalto e i disservizi emersi. In una nota, l’amministrazione guidata dal neo-eletto Giuseppe Vozza, chiarisce ...

Grave incidente questa mattina a Rocca di Papa. Un camioncino della raccolta differenziata si è sfrenato e ha colpito, su via Campi d’Annibale, un operaio della ditta dei rifiuti. L’uomo, seriamente ...

Incidente a Rocca di Papa: si sfrena camion della raccolta rifiuti e investe il conducente

