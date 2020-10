Quo Vado e la chiave del successo di Checco Zalone (Di martedì 27 ottobre 2020) Questa sera su Canale 5 alle ore 21:20, Quo Vado?, film del 2016 diretto da Gennaro Nunziante. Checco Zalone è tornato nelle case degli italiani con una commedia originale e divertente, in cui “ridere” è la parola d’ordine. Dopo Cado dalle Nubi, Che bella giornata e Sole a Catinelle, il comico di Zelig è chiamato ora a rivestire i panni di un quarantenne pugliese, che per nessun motivo al mondo intende rinunciare al posto fisso…neanche se questo dovesse comportare il trasferimento al Polo Nord. Checco Zalone in Quo Vado- foto dal webQuo Vado, la trama Checco Zalone ha quasi 40 anni, vive ancora con i suoi genitori ed è fidanzato da molto tempo con Penelope. La sua ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 27 ottobre 2020) Questa sera su Canale 5 alle ore 21:20, Quo?, film del 2016 diretto da Gennaro Nunziante.è tornato nelle case degli italiani con una commedia originale e divertente, in cui “ridere” è la parola d’ordine. Dopo Cado dalle Nubi, Che bella giornata e Sole a Catinelle, il comico di Zelig è chiamato ora a rivestire i panni di un quarantenne pugliese, che per nessun motivo al mondo intende rinunciare al posto fisso…neanche se questo dovesse comportare il trasferimento al Polo Nord.in Quo- foto dal webQuo, la tramaha quasi 40 anni, vive ancora con i suoi genitori ed è fidanzato da molto tempo con Penelope. La sua ...

