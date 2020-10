Petrachi fa causa alla Roma per 5 milioni di danni (Di martedì 27 ottobre 2020) L’ex direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, aveva presentato ricorso contro il licenziamento per giusta causa del club a metà agosto. Attraverso la relazione sul bilancio della Roma si è a conoscenza di alcuni dettagli sulla controversia, di seguito riportati. In data 3 luglio 2020, la Società ritenendo di non poter accogliere le giustificazioni rassegnate ha disposto, inoltre, il licenziamento per giusta causa del Direttore Sportivo ritenendo che i fatti contestati non consentissero la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro. In data 17 agosto 2020, il sig. Petrachi iscriveva al ruolo, dinanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Roma, il ricorso volto ad ottenere l’accertamento della ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 27 ottobre 2020) L’ex direttore sportivo della, Gianluca, aveva presentato ricorso contro il licenziamento per giustadel club a metà agosto. Attraverso la relazione sul bilancio dellasi è a conoscenza di alcuni dettagli sulla controversia, di seguito riportati. In data 3 luglio 2020, la Società ritenendo di non poter accogliere le giustificazioni rassegnate ha disposto, inoltre, il licenziamento per giustadel Direttore Sportivo ritenendo che i fatti contestati non consentissero la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro. In data 17 agosto 2020, il sig.iscriveva al ruolo, dinanziSezione Lavoro del Tribunale di, il ricorso volto ad ottenere l’accertamento della ...

