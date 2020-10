“Non solo le donne hanno il ciclo”. Anche Tampax fa propaganda Lgbt (sulla pelle delle donne vere) (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 27 ott – Che tipi questi transgender. hanno tutto l’establishment a favore, le multinazionali fanno a gara per avvallare la loro percezione distorta dalla biologia e dell’identità di genere, e questi ancora reclamano attenzioni, diritti e urlano alla persecuzione. La Tampax si inchina alla propaganda Ultima azienda ad inchinarsi alla vulgata trans è stata la Tampax, che pur di allisciarsi una fetta di mercato infinitesimale come quella degli uomini trans (cioè donne biologiche che pensano di essere uomini ma ancora posseggono un utero – sì, lo sappiamo, vi siete persi) ha ben pensato di spazzare via l’identità di qualche miliardo di donne (parliamo di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 27 ott – Che tipi questi transgender.tutto l’establishment a favore, le multinazionali fanno a gara per avvallare la loro percezione distorta dalla biologia e dell’identità di genere, e questi ancora reclamano attenzioni, diritti e urlano alla persecuzione. Lasi inchina allaUltima azienda ad inchinarsi alla vulgata trans è stata la, che pur di allisciarsi una fetta di mercato infinitesimale come quella degli uomini trans (cioèbiologiche che pensano di essere uomini ma ancora posseggono un utero – sì, lo sappiamo, vi siete persi) ha ben pensato di spazzare via l’identità di qualche miliardo di(parliamo di ...

