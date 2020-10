Lindsey Vonn in bikini vittima di bodyshaming: "Grazie a questo corpo ho fatto cose incredibili" (Di martedì 27 ottobre 2020) Lindsey Vonn, la pluricampionessa di sci che ha lasciato l’attività alla fine della scorsa stagione sportiva, è stata bersaglio di commenti offensivi sui social. L’atleta, in vacanza per il suo compleanno, aveva pubblicato sui suoi profili alcuni scatti in costume, ma sotto le foto non sono mancati commenti d’odio e di disapprovazione: “Pensa di essere più attraente di quello che è”, oppure “Ho 60 anni e ho partorito due bambini e sono meglio di lei”. La sciatrice però non si è fatta intimorire e ha pubblicato di nuovo le foto in bikini, stavolta accompagnate da una lunga caption di riflessione. Non sono una taglia zero e per me va bene. Una cosa che posso assicurare a tutti voi è che non ho mai modificato le mie foto con Photoshop e ne ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 ottobre 2020), la pluricampionessa di sci che ha lasciato l’attività alla fine della scorsa stagione sportiva, è stata bersaglio di commenti offensivi sui social. L’atleta, in vacanza per il suo compleanno, aveva pubblicato sui suoi profili alcuni scatti in costume, ma sotto le foto non sono mancati commenti d’odio e di disapprovazione: “Pensa di essere più attraente di quello che è”, oppure “Ho 60 anni e ho partorito due bambini e sono meglio di lei”. La sciatrice però non si è fatta intimorire e ha pubblicato di nuovo le foto in, stavolta accompagnate da una lunga caption di riflessione. Non sono una taglia zero e per me va bene. Una cosa che posso assicurare a tutti voi è che non ho mai modificato le mie foto con Photoshop e ne ...

Vonn vittima di body shaming: "Nessun ritocco, naturale al 100%". Il messaggio di forza alle donne

Anche le grandi donne dello sport non si salvano dagli attacchi degli utenti sui social che puntano il dito contro piccole imperfezioni del corpo ...

