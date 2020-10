Libra Casentino | il festival in versione ridotta e open air

(Di martedì 27 ottobre 2020) Quest'anno, oltre alla prenotazione obbligatoria all'indirizzo info@cooperativainquiete.it , o via whatsapp al 3714231325,, è previsto un piccolo contributo di 5 euro ad escursione, che aiuterà a ...

La Nazione

Il ciclo di uscite letterarie, programmato per il fine settimana dal 6 al 8 novembre, sarà curato da Paolo Vachino e Mattia Speranza ...Ci vuole un nuovo patto con la natura: 50% del pianeta e delle sue risorse per noi umani, 50% per tutte le altre specie che abitano il pianeta con noi. E' la celebre tesi di Edward Wilson. Appuntament ...