Juventus U23, domani il recupero contro il Como (Di martedì 27 ottobre 2020) domani la Juventus U23 sfiderà il Como nel recupero della terza giornata del girone A di Lega Pro. I bianconeri sono appaiati a 10 punti proprio in compagnia dei lombardi ma con una partita in meno rispetto agli stessi. I ragazzi di Zauli proveranno a staccare gli avversari in classifica e ad avvicinarsi alla vetta nella quale si trova attualmente la Pro Vercelli con 14 punti. La capolista attuale tra le altre cose è stata l'unica squadra a battere i bianconeri nelle prime 5 uscite vincendo per 1-0. Intanto sul sito della Juventus è uscita la lista dei convocati in vista del match di domani.

