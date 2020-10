Ferrara, Sgarbi in mezzo alla folla senza mascherina: “Conte è un cogl**ne” | VIDEO (Di martedì 27 ottobre 2020) Ferrara, Sgarbi contro il Dpcm: “Conte è un cog**one” Vittorio Sgarbi torna all’attacco dopo aver emanato un’ordinanza che prevede di tenere aperti bar e ristoranti anche oltre l’orario imposto dall’ultimo Dpcm nella città di Sutri, dove è primo cittadino. In un VIDEO girato a Ferrara, in cui si toglie la mascherina e parla a una folla di persone che protestano contro le misure restrittive, il sindaco inizia a incitarli offendendo a più riprese il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. A chi urla “libertà, libertà” Sgarbi risponde: “Questo cogli*ne di Conte ha presentato il Dpcm quattro giorni fa e non c’era nulla in riferimento ... Leggi su tpi (Di martedì 27 ottobre 2020)contro il Dpcm: “Conte è un cog**one” Vittoriotorna all’attacco dopo aver emanato un’ordinanza che prevede di tenere aperti bar e ristoranti anche oltre l’orario imposto dall’ultimo Dpcm nella città di Sutri, dove è primo cittadino. In ungirato a, in cui si toglie lae parla a unadi persone che protestano contro le misure restrittive, il sindaco inizia a incitarli offendendo a più riprese il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. A chi urla “libertà, libertà”risponde: “Questo cogli*ne di Conte ha presentato il Dpcm quattro giorni fa e non c’era nulla in riferimento ...

